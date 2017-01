Ugly Betty, America Ferrera lancia un hashtag per il ritorno in tv

Applausi e grande entusiasmo del pubblico di fronte al cast, al completo, della mitica serie tv andata in onda per l'ultima volta nel 2010, dopo quattro stagioni di successo. E urla di gioia quando America Ferrera, che per quattro anni ha rivestito panni, occhiali e apparecchio di Betty, ha annunciato "scherzando" il revival in arrivo: "Hulu sta preparando un revival di Ugly Betty, sarà uno speciale di due ore. Alzi la mano chi non c'ha creduto", ha detto aggiungendo: "Ovviamente non è vero, ma se tutti voi twittaste usando l’hashtag #HuluBringBackUglyBetty, qualcosa potrebbe succedere...".