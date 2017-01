Ale e Franz tranquillizzano i fan: "Ale sta bene, è solo dimagrito"

Ale e Franz hanno risposto ai tanti fan preoccupati per la magrezza mostrata da Alessandro Besentini, l'Ale del duo comico, in una trasmissione tv, martedì sera. "Ale sta bene!! Si è solo messo in linea... grazie a tutti per il vostro interessamento! !!", hanno scritto i due attori rispondendo su Facebook ai tanti commenti dei fan in ansia per lo stato di salute del comico.