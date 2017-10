Risate e situazioni molto divertenti hanno fatto da padrone assoluto nel corso della quinta puntata di "Tu si que vales", in onda sabato 29 ottobre. Il pubblico della trasmissione è stato complice di uno scherzo architettato da Teo Mammuccari ai danni di Mara Venier, fatta rimanere nel camerino con una scusa. Con la complicità del direttore di Canale 5, Teo si è finto il produttore di una nuova fiction, genere amato dalla regina della giuria popolare, per telefonare alla donna e offrirle un ruolo in una serie televisiva. La Venier si è dimostrata fin da subito molto interessata, ricordando le principali esperienze come attrice fatte in passato. Alla fine, però, Mammuccari ha confessato che si trattava di uno scherzo e la risposta di Mara non si è fatta attendere.