Una star internazionale dotata di poteri speciali. “C’è posta per te” riparte in prima serata su Canale 5, ospitando Richard Madden, uno dei protagonisti della famosa serie televisiva “Il Trono di Spade”. E l’attore non delude le attese. Sollecitato da Maria De Filippi, Madden prova a rendere felice una giovane coppia di innamorati. Creando un’atmosfera magica con un semplice schiocco di dita.