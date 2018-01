A 90 Special Alexia infiamma il pubblico con le sue hit

Idolo dei giovani negli anni '90, Alexia è tornata a cantare alcune hit eurodance che la resero famosissima sul palco di 90 Special. Da "Uh la la la" a "Summer is crazy", l’artista ha fatto scatenare il pubblico in studio che ha accolto con entusiasmo la sua performance. Dopo essersi esibita, la cantante ha rivisto la sua prima apparizione in tv. Ospite di "Non è la Rai", una giovanissima Alexia - con treccine e apparecchio ai denti - si scatenava insieme all’artista hip house Ice MC sulle note del loro grande successo targato 1994, "Think about the way".