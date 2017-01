28 gennaio 2014 Susan Boyle, la star di "Britain's Got Talent" cerca lavoro in un centro scommesse La cantante ha chiesto informazioni in un punto vendita vicino ad Edimburgo Tweet google 0 Invia ad un amico

15:43 - Nonostante il successo e la popolarità, la star di "Britain's Got Talent" Susan Boyle non si è certo montata la testa. La casalinga dalla voce d'angelo si è infatti presentata a sorpresa in un centro scommesse della provincia di Edimburgo, in cerca di un posto di lavoro. "Aveva visto il cartello in vetrina ed è entrata per avere maggiori informazioni" ha fatto sapere a E! News il portavoce dell'azienda Alex Donohue.

"Ha parlato con il cassiere e con il gestore del punto vendita. Loro le hanno detto di inoltrare la richiesta online - ha continuato il portavoce - A quel punto lei ha ringraziato ed è uscita. E' stato un incontro breve, ha detto che sarebbe andata sul sito a registrarsi".



Nonostante sia ormai abituata ad essere la star del palcoscenico, la cantante sembra essersi lasciata aperta un'altra carriera (magari come cassiera) nel caso il suo bel sogno nel mondo dello show-biz finisse all'improvviso. "I dipendenti sono rimasti sorpresi della richiesta, ma si sono comportati come se nulla fosse".