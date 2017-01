Susan Boyle: "Sono in cerca di un marito"

10:32 - Nel 2009 ha incantato la giuria di "Britain's Got Talent" con la sua ugola d'oro, ma per ora Susan Boyle non è ancora riuscita a fare un "duetto" nella vita privata. L'ex casalinga inglese è diventata ricca grazie al suo album di debutto (10 milioni di copie vendute) ma di uomini neppure l'ombra. "Voglio trovare un uomo, ma è difficile perchè viaggio molto - ha confessato al "Sun" - Così ho chiesto aiuto ai miei amici".

"Vorrei davvero iniziare ad uscire con qualcuno così ho chiesto ai miei amici di presentarmi qualche buon partito - ha continuato - Se mai ne riescano a trovare uno! Mi piacerebbe sistemarmi un giorno".



Nella speranza che possa presto vestire l'abito bianco, Susan ha già sperimentato l'intimità della vita coniugale sul set di "The Christmas Candle", film di cui ha curato la colonna sonora e in cui appare per una breve scena hot al fianco dell'attore scozzese James Cosmo.



"E' stata il mio primo bacio di finzione è stato piacevole - ha ammesso - Non sapevo nulla sulla scena del bacio quando ho firmato il contratto, ma non mi posso lamentare. Non sono andata oltre solo per non imbarazzarlo".