5 settembre 2014 Sofia Vergara è la stella femminile più pagata della televisione americana Secondo la rivista "Forbes" la protagonista di "Modern Family" ha guadagnato l'anno scorso 37 milioni di dollari, frutto della carriera di attrice e di una oculata gestione della propria immagine

13:30 - Sofia Vergara è l'attrice più pagata della televisione americana. Secondo la classifica stilata dalla rivista "Forbes", la star di origini colombiane della serie "Modern Family" è la Paperona della tv Usa con 37 milioni di dollari guadagnati lo scorso anno. Secondo "Forbes" le dieci attrici più pagate assieme raggiungono una fortuna di 140 milioni, mentre gli attori arrivano a 214 milioni.

La Vergara, 42 anni, riceve un compenso di 325 mila dollari per ogni episodio girato per la serie che recentemente è stata premiata agli Emmy Awards, ma secondo la rivista la sua fortuna è dovuta anche alla sua abilità nel capitalizzare sulla sua immagine. Non a caso è testimonial di linee cosmetiche, bevande, abbigliamento.