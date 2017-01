Roberto e Diletta sfilano vestiti da sposi

11:00 - Dopo Chicca e Giovanni, ecco Diletta e Roberto. L'altra coppia nata nella Casa del "Grande Fratello 13". Anche la loro storia prosegue fuori dal reality sull'asse Torino-Roma e al settimanale "Vip" confessano: "Siamo distanti ma sfruttiamo ogni momento per vederci". Intanto durante una serata di beneficenza hanno sfilato vestiti da sposi: "Il matrimonio è una cosa seria, per ora cerchiamo di conoscerci".

"Abbiamo cercato di non fare proclami - raccontano - né di darci obiettivi enormi da perseguire, ma di riempire il nostro rapporto di giorno in giorno con contenuti concreti. Ci siamo detti, conosciamoci e basta, poi le cose vengono naturali. Un approccio all'amore che in passato nessuno dei due aveva messo in pratica e che, forti delle esperienze negative, abbiamo voluto tenere".