Grande Fratello 13, passione sotto la doccia tra Diletta e Roberto

09:44 - Giochi in piscina e tenerezze sotto la doccia. Tra Diletta e Roberto nella Casa del "Grande Fratello 13" l'intesa è indiscutibile. I due si cercano continuamente, si abbracciano, si baciano. La bella torinese è visibilmente innamorata, anche se il bancario romano è stato chiaro sin dall'inizio e non perde l'occasione per ribadirlo: "Non sono da cuori e amore infinito". E a lei non resta che piangere.

Sotto la doccia Roberto le lava i capelli, in piscina i due non resistono alla tentazione di abbracciarsi e di stare vicini. Ma poi come per incanto tutto svanisce. E la torinese si ritrova da sola in giardino pensierosa e triste. "Sono due ore che sono qui", rimprovera Roberto quando la raggiunge. "Dilè sono messaggi subliminali questi?", le chiede lui.



Ma Diletta non risponde, si limita a piangere e a dirgli che non sa come gestire il loro rapporto. Così il ragazzo romano senza giri di parole chiarisce che non è da "cuori e amore infinito, perché le farfalle nello stomaco passano, come passa anche la chimica". Come andrà a finire?