Grande Fratello 13, dopo Modestina Mirco ci prova con Angela e la porta nell'orto

10:01 - Nuovi triangoli in vista al Grande Fratello 13. Dopo aver fatto breccia nel cuore di Modestina, Mirco è infatti partito all'assalto di Angela. Corteggiamento vecchio stile per il contadino latin lover che, con la scusa di farla rilassare un po', ha giocato in casa e ha portato la bionda nell'orto. Tra insalata e zucchine, Mirco ha scoperto le sue carte: "Ti ho dedicato anche la pianta della conoscenza che può essere amicizia ma anche qualcos'altro!".

Modestina sembra ormai solo un ricordo e per la sua nuova sfida amorosa Mirco ha anche cambiato acconciatura, legando i capelli in una coda. Guarda caso come "hair-stylist" ha scelto proprio Angela. Che sia tutta una scusa per starle vicino e farsi accarezzare i capelli?



Intanto nella Casa la situazione è sempre più tesa, con gli equilibri, che erano già instabili, andati in frantumi dopo la puntata di lunedì. Gli inquilini si sono divisi in due gruppi chiaramente distinti, al punto da arrivare a mangiare divisi. Qualcuno, come Angela e Andrea, mal sopporta questa situazione e invita a un confronto.



Qualcun altro invece sembra avere cose ben più importanti a cui pensare. Mirco e Samba infatti, nella biblioteca della Casa, si dedicano alla stesura di una lettera il cui destinatario è particolarmente impegnativo: il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. La lettera inizia con un bel "Caro Obama...". Chissà come proseguirà...