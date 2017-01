Rhona Mitra, sexy e tenace in "The Last Ship"

10:10 - Fisico statuario e sguardo magnetico per Rhona Mitra, che dopo aver ispirato l'eroina di Tomb Raider è stata scelta come protagonista femminile per la serie tv "The Last Ship", in onda su Italia 1 dal 12 settembre in anteprima assoluta, in prima serata ogni venerdì. In "The Last Ship" interpreta Rachel Scott, una biologa che insieme al comandante Chandler (Eric Dane) cerca di salvare l'umanità da un misterioso virus.

Inglese di nascita, Mitra ha conosciuto la popolarità nel 1997 per essere stata la modella che ha dato le sembianze all'eroina del videogioco "Tomb Raider". Nel corso degli anni si è divisa tra musica, cinema e televisione. Nel suo curriculum vanta infatti due dischi solisti prodotti da Dave Stewart degli Eurythmics, una copertina di "Playboy" e la presenza in tutte le classifiche delle attrici più sexy. degli anni 2000. In tv è diventata familiare al grande pubblico grazue un ruolo ricorrente in "Nip/Tuck", mentre al cinema è stata protagonista dell'apocalittico cult "Doomsday" al cinema.



Di certo alla Mitra il carattere non manca e sin da ragazza è stato uno spirito ribelle. A 14 anni si è infatti meritata la sospensione dal liceo per aver rubato un'auto ed essersi diretta dal suo college (tutto femminile) a quello maschile. L'attrice è stata espulsa una seconda volta, ma l'attrice ha svelato che la causa di questa seconda punizione "la conosce soltanto il prete dal quale mi sono confessata".