Patty Pravo a "Verissimo", 66 anni e non sentirli

11:34 - Su Canale sabato a "Verissimo", il talk show condotto da Silvia Toffanin, Patty Pravo si è raccontata in una lunga intervista per festeggiare in anticipo il 66esimo compleanno, previsto per il 9 aprile. In studio anche Roby Facchinetti e Francesca Cioffi, l'ultima eliminata del "Grande Fratello 13". Ottimi ascolti con 2.313.000 telespettatori totali, share del 18.50% (17,52% sul target commerciale).

Il programma si conferma nuovamente il programma più seguito della sua fascia d'ascolto. Il talk show di Canale 5 sfiora un picco d'ascolto di 3.000.0000 di spettatori (2.936.000).



Dopo aver collaborato con i più grandi autori del panorama musicale italiano, tra i quali Mogol, Ivano Fossati, e Vasco Rossi, Patty Pravo ha rivelato per la prima volta: "Amo molto Lorenzo Jovanotti. Ha un registro vocale che va bene per me e adoro i suoi testi. Colgo quindi l’occasione per dirglielo e mandargli questo messaggio".