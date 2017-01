Paolo Ruffini torna nella sua "Colorado"

15:34 - Venerdì 25 aprile in prima serata su Italia Uno, sesto appuntamento con "Colorado". In scena con Diego Abatantuono e Chiara Francini, con un inedito look da pin-up Anni 50, c'è Paolo Ruffini. Per il ritorno "a casa", Ruffini duetta con Suor Nausicaa (Paolo Casiraghi), con La Giovanna di Rita Pelusio e interpreta, inoltre, un divertente ispettore con Tirocchi e Paniconi nella soap opera "Mazzamara".

"Sono felice di tornare su questo palco perché mi sento in famiglia - esordisce Ruffini, il conduttore più longevo dello show comico prodotto da Colorado Film e 3Zero2tv - Sono onorato di essere accanto a Chiara Francini e al "padre" del programma, Diego Abatantuono. Altri progetti mi hanno tenuto lontano, ma spero di tornare presto". Paolo Ruffini, infatti, dopo il tour con la pièce teatrale "Cercasi Cenerentola", sta per tornare da protagonista e regista, sul set del suo secondo film per il cinema.



Ad aprire il programma è Diego Abatantuono, che anche in questa puntata, spopola con la sua “maschera” più amata, Attila. In coppia con Gianluca Fubelli (Giulio Cesare), infatti, l’ideatore di “Colorado” si esibisce in un colloquio surreale fra Barbari e Romani.



E ancora, applauditissimi l'Apetta più amata dai bambini (Nicoletta Nigro); Fabrizio Casalino, che torna a interpretare Gianluca Grignani; Raffaele D'Ambrosio, che imperversa con il suo "Ma che piacere!". Infine, ritornano a grande richiesta Gianluca Impastato con i nuovi misteri di Prapappappo e I Panpers che ironizzano sui "secchioni".