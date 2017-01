Rossella Brescia regina a "Colorado"

15:44 - Per il terzo appuntamento con "Colorado" sul palco, coi padroni di casa Diego Abatantuono e Chiara Francini, torna l'ex conduttrice dello show Rossella Brescia. La ballerina veste i panni di Poppea, in un dialogo surreale con Attila Flagello di Dio (Abatantuono) e Giulio Cesare (Gianluca Fubelli). Inoltre Rossella torna a interpretare Roz in un duetto con Baz (Marco Bazzoni). Appuntamento il 4 aprile in prima serata su Italia 1.

Ritmo serrato per i tanti artisti sul palco, tra veterani e novità di questa quindicesima edizione: da Angelo Pintus a Suor Nausicaa (Paolo Casiraghi), da Peppe Iodice e il suo “Mi butto” ai Gem Boy con una divertentissima parodia della notte degli Oscar, sino al giovane duo de I Panpers. E ancora, Gianluca Impastato nel mitico “Chicco D’Oliva”, Barbara Foria con il suo monologo sulla lotta tra i sessi e Raffaele D’Ambrosio che continua a irrompere in scena con il tormentone “Nooo, ma che piacere!”.