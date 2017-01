Moreno e Giorgio Pasotti si confessano a "Verissimo"

11:01 - A "Verissimo", il talk show condotto da Silvia Toffanin. Enzo Iacchetti è stato protagonista di una lunga intervista in cui ha svelato il suo lato più intimo e poco conosciuto. Inoltre, c'erano ospiti: Moreno, Serena Grandi, Giorgio Pasotti e Nina Moric.

Record per Verissimo: oltre il 20% di share - Su Canale 5 sabato 12 aprile "Verissimo" trionfa con 2.205.000 telespettatori totali e share del 20.24%, 20.80% sul target commerciale, segna il suo miglior risultato stagionale e si conferma, nuovamente, programma leader della sua fascia d'ascolto. Il talk show raggiunge un picco d'ascolto di 2.967.0000 spettatori.



Nina Moric: "Mi pento delle guerre inutili con Fabrizio Corona" - "Ci siamo abbracciati a lungo. Fabrizio non era ammanettato. E’ stato molto emozionante perché è come se, in quel momento, stessi perdendo il mio miglior amico". Qualche giorno fa Fabrizio Corona e Nina Moric hanno firmato in tribunale l’atto di divorzio. Ospite a Verissimo, la showgirl croata racconta quel momento: “In questi anni io e Fabrizio ci siamo fatti delle guerre inutili e oggi mi pento di aver lavato i nostri panni non in famiglia, ma sempre pubblicamente. Quando ci siamo abbracciati in tribunale – prosegue – è come se, per un istante, fossero svanite tutte le cose brutte e fossero rimaste solo quelle belle che ci hanno unito. Ho rivisto per un momento negli occhi quel Fabrizio che avevo conosciuto tanti anni fa e sposato”.



Commossa e molto addolcita nei confronti del suo ex marito, a Silvia Toffanin racconta: “In tribunale ci hanno lasciato qualche minuto da soli, e, in quel breve momento, Fabrizio mi ha detto che sono stata, in assoluto, la donna della sua vita e che le altre sono state soltanto delle debolezze di un momento. Proprio per questo - aggiunge – mi ha detto che ha deciso di fare un figlio con me e non con altre”. Infine, a Silvia Toffanin che le chiede come abbia trovato Fabrizio Corona, Nina risponde: “Fabrizio è bello come il sole, forte come un leone. Sta cambiando e ha capito dove ha sbagliato. Sono orgogliosa di essere stata sua moglie”.