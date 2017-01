Miss Italia 2014, l'appello di Clarissa Marchese: "Non dobbiamo lasciare l'Italia!"

14:09 - Clarissa Marchese è la terza Miss Italia siciliana consecutiva, dopo Giusy Buscemi e Giulia Arena, l'undicesima della storia del concorso. "E' successo tutto velocemente. Ancora non ci credo", ha detto la ragazza il giorno dopo la vittoria. Originaria della provincia di Agrigento, nata Sciacca e residente a Ribera, Clarissa ha 20 anni e le idee chiare: "La corona è una sfida e ai giovani dico Non lasciamo l'Italia!"

Diplomata al liceo scientifico con 100/100 si sta per iscrivere all'Università a Parma per studiare logopedia. Il suo papà, Giuseppe, ha una pizzeria in paese, mentre la mamma, Marisa, è americana di origini siciliane. Anche Clarissa ha vissuto due mesi in America ma sulla necessità di non abbandonare l'Italia nonostante le carenti prospettive di lavoro, non ha dubbi: "Noi giovani dobbiamo rimanere qui. Il governo Renzi ci sta provando. Dobbiamo restare ed avere fiducia nel futuro".



Ora la grande sfida, dice, "sarà quella di conciliare il lavoro con lo studio. Mi hanno sempre detto che sono una secchiona - sorride - ma la verità è che amo imparare e studio per me stessa, per migliorarmi sempre".



Clarissa ha già ricevuto molti regali: in primis, alcuni contratti di lavoro con gli sponsor, un'auto, gioielli abbinati alla corona e anche una coniazione rosa di Expo 2015, un conio speciale in argento colorato rosa, impreziosito con diamanti.