Michelle Hunziker torna a Striscia la Notizia: "Mi sposerò in diretta"

09:35 - Michelle Hunziker torna al timone del tg satirico firmato da Antonio Ricci. "Striscia la Notizia" va in onda dal 22 settembre alle ore 20.40 e con la bionda conduttrice ci sarà anche Piero Chiambretti. La coppia che inaugura a nuova edizione per una settimana è quella formata da Leonardo Pieraccioni con Maurizio Battista. Poi sarà il turno di Michelle che a Tv Sorrisi e Canzoni annuncia una sua rubrica e che si sposerà in diretta il 10 ottobre.

"Sicuramente non registreremo la puntata e ci inventeremo qualcosa di divertente" spiega Michelle a proposito del giorno del suo matrimonio in cui non potrà essere in studio.



Poi la conduttrice, che dal 13 ottobre sarà affiancata dall'amico Ezio Greggio, ricorda un consiglio di Antonio Ricci: "Quando abbiamo iniziato a lavorare insieme avevo 19 anni. Mi terrorizzava l'idea di andare in onda in prima serata con 'Paperissima Sprint'. Gli chiesi se fosse sicuro della sua scelta e lui mi rispose: 'Hai un sorriso che buca lo schermo, lavorerai e imparerai il mestiere'. Mi ha dato sicurezza e serenità. Mi è sempre stato vicino, anche nei momenti più difficili. E infatti sarà il mio testimone di nozze".