"Rising Star", arriva il talent dove è il pubblico a decidere

09:10 - Mediaset è pronta a lanciare un nuovo show interattivo, che intreccia il meccanismo del talent con il mondo dei social network. In "Rising Star" (in diretta fin dalla prima puntata) i concorrenti si esibiranno sul palco nascosti da un muro composto da schermi giganti. Durante la performance sarà il pubblico da casa, attraverso un'app, a decidere se fare passare il cantante al turno successivo oppure no.

A registrare le preferenze un contatore, che apparirà sugli schermi all'inizio di ogni esibizione. Ma il pubblico da casa non sarà l'unico giudice dello show. I tre giurati della trasmissione potranno infatti esprimere il loro parere con le stesse modalità e ogni loro voto farà aumentare il contatore di sette punti. La preferenza della giuria peserà quindi per il 28%, mentre il restante 72% verrà deciso dai telespettatori.



"Rising Star" si propone di rendere maggiormente partecipe il pubblico sin dalle prime puntate, diminuendo il potere dei giurati. Il format è nato in Israele e ha registrato un successo immediato in patria, arrivando a raggiungere picchi di 49% si share. Lo show è stato acquistato dall'emittente Abc, che lo ha scelto come programma di punta del palinsesto estivo 2014.