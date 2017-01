Michael Jace spara e uccide la moglie davanti ai tre figli

16:05 - Ha sparato e ucciso la moglie davanti ai tre figli. Poi, in stato confusionale, ha chiamato la polizia. Ora Michael Jace, l'attore 48enne che nella serie tv americana "The Shield" vestiva i panni del poliziotto gay Julian Lowe, è in stato di fermo a Los Angeles secondo quanto riferisce la Cbs. Non si conoscono ancora le dinamiche dei fatti, gli inquirenti azzardano un "assurdo incidente".

"Ho sparato a mia moglie", ha detto l'attore ai poliziotti che si sono subito precipitati sul posto, ma ormai non c'era nulla da fare. La moglie, la 40enne April Jace, era infatti già morta. L'attore è stato trovato in lacrime e ha fornito agli inquirenti una versione che potrebbe far pensare a un "incidente". Le indagini sull'omicidio vanno avanti, per ora l'artista è in stato di "fermo".