Marco Carta, una "Spendida Ostinazione" tra amore, musica e "Amici 14"

09:01 - Marco Carta rompe il silenzio con il singolo "Splendida Ostinazione" a due anni di distanza dal cd "Necessità Lunatica". Il brano svetta nella classifica digitale, da venerdì sarà in radio e parla di un amore o anche della volontà di andare sempre avanti. Il cantante svela a Tgcom24 la sua estate di lavoro per chiudere l'album e su "Amici 14" dice: "Io nuovo coach? Sarebbe bello!". Probabile la partecipazione al Coca Cola Summer Festival.

Come mai la scelta di "Splendida Ostinazione" come primo singolo?

Abbiamo scelto questo pezzo (prodotto da Alfredo Cerruti, Federica Camba e Daniele Coro, ndr) per tanti motivi. Anzitutto diverse persone possono identificarsi, ricordare dei momenti importanti e poi perché ha un sound molto adatto all'estate.



L'ostinazione è sempre positiva?

Dipende. A volte fa bene e altre volte invece ti fa sbattere la testa contro il muro. A me è successo...



Quando?

Ad esempio un bel po' di anni fa, quando avevo 22 anni circa, volevo assolutamente che uscisse un singolo. Ero proprio testardo e deciso in quella direzione. Non fu una scelta giusta e l'ho sperimentato sulla mia pelle. Ma si cresce e credo di essere una persona diversa oggi.



Cosa puoi anticiparci del nuovo disco?

Rispecchierà un po' il sound di 'Splendida Ostinazione' e sarà anche più rock. Tutto questo rientra nell'ottica di offrire sempre al pubblico ma anche a me stesso sempre qualcosa di diverso rispetto a quanto già fatto in precedenza. Ho amato molto l'album 'Necessità Lunatica' e in qualche modo quello nuovo sarà un'evoluzione ulteriore. Ovviamente non mancheranno le ballad.



Quando uscirà?

Non lo sappiamo ancora. Di certo passerò tutta l'estate in studio per chiudere alcune canzoni.



Insomma non ci saranno molte foto delle vacanze quest'anno su Instagram?

No no, nessuna foto in costume (ride, ndr).



Prevedi un tour estivo?

Sicuramente il mio obbiettivo è quello di presentare dal vivo il singolo. Ho proprio la necessità di cantare di nuovo in mezzo alla gente.



Che ne pensi di Deborah Iurato, la vincitrice di "Amici 13"?

Ho seguito qualcosa della finale, ha una bellissima voce.



Faresti il coach?

Perché no, sarebbe una gran bella esperienza!