Luca Calvani, doccia ad alto tasso erotico

13:28 - Estate selvaggia perLuca Calvani, che in Puglia si è concesso una vacanza all'insegna della natura in compagnia della fidanzata Francesca. "Novella 2000" ha pizzicato il vincitore de "L'isola dei Famosi" tutto nudo mentre si rinfrescava con una doccia all'aria aperta, all'esterno di un tipico trullo pugliese. Al suo fianco la fidanzata si è goduta lo spettacolo avvolta nell'asciugamano, prima di mangiarselo di baci sul lettino.