Lea Michele, l'ultimo flirt è un gigolò

13:13 - Colpo di scena per Lea Michele! La reginetta di "Glee", superato il lutto per il fidanzato Cory Monteith morto un anno fa per un mix di eroina e alcol, sembra aver trovato un nuovo amore da qualche mese: Matthew Paetz. In effetti su Instagram circola anche una foto in cui sono teneramente abbracciati. Ma il sito americano TMZ ha scoperto che il ragazzo è un gigolò d'alto bordo e si fa chiamare Christian. I diretti interessati, per ora, tacciono.

Dunque Matthew è stato inchiodato da un profilo, ancora attivo, su un sito di appuntamenti e gigolò. Le sue tariffe sono decisamente proibitive da 350 dollari per un'ora a 6mila dollari per un weekend, invece per una intera settimana la sua compagnia costa 17.500 dollari. C'è chi si chiede se Lea sappia dell'attività proibita del suo flirt. I due si sono conosciuti sul set del video dell'attrice e cantante "On My Way" e da allora non si sarebbero più lasciati. Nessuna comunicazione ufficiale al momento né dal sito di escort né dai diretti interessati.