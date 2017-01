"Glee", Lea Michele: "Ho avuto un flirt con Matthew Morrison"

14:26 - A quasi un anno dalla scomparsa dell'ex fidanzato Cory Monteith, Lea Michele ha deciso di rivelare pubblicamente le luci e le ombre della sua vita. Nell'autobiografia "Brunette Ambition" l'attrice di "Glee" per la prima volta ha ammesso il flirt con il collega 35enne Matthew Morrison, dopo averlo negato per anni: "Io e Matt siamo amici da molto tempo. Siamo anche usciti insieme per un periodo, ai tempi di Broadway".

Dopo aver lavorato insieme a teatro, Lea e Matthew si sono ritrovati di nuovo insieme nel 2009 sul set televisivo di Glee. L'affiatamento e la complicità tra i due avevano fatto drizzare le orecchie alla cronaca rosa, che ha sempre sospettato una precedente liaison.



Nonostante i rumors insistenti, i diretti interessati avevano però sempre negato la relazione, spiegando che tra loro c'era solo una bella e solida amicizia. Ora la rivelazione a sorpresa della Michele ha spazzato via il castello di bugie: che con questo gesto l'attrice voglia dare una seconda opportunità al suo Matthew?