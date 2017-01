Laura Pausini star di "C'è Posta per Te"

08:00 - Nuovo appuntamento per "C'è Posta per Te", che questa sera accoglie in studio un'ospite molto speciale: Laura Pausini. La cantante italiana, amatissima in tutto il mondo, si accomoderà sui divanetti del talk dei sentimenti di Maria De Filippi per condividere con il pubblico le sue emozioni. In studio anche un'alta rappresentanza della squadra del Napoli: i due attaccanti Gonzalo Higuain e Lorenzo Insigne e l'allenatore Rafa Benitez.

Con la loro umanità e simpatia, gli ospiti accompagneranno le storie di vita della gente comune raccontate nello studio di "C'è Posta per Te", il people show di successo in onda ogni sabato sera in prima serata su Canale 5.