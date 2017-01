Kim Kardashian: "Sex tape con Kanye? Potrei anche averlo fatto..."

12:38 - Sotto le lenzuola sembra andare a gonfie vele tra Kim Kardashian e Kaney West, e pare che ci sia anche un filmino hard che li immortala durante le loro performance erotiche. La prezzemolina dello show-biz ha infatti stuzzicato la fantasie dei fan, lanciando indizi durante un'intervista rilasciata all'edizione inglese di "GQ": "Io e mio marito Kaney abbiamo un'incredibile vita sessuale. Ma se anche ci fosse un sex tape non voglio che diventi pubblico".

D'altra parte Kim è già rimasta scottata una volta, quando nel 2007 divenne di dominio pubblico un suo video hard girato nel 2003 con il fidanzato dell'epoca Ray J: "Avevo 22 anni, non pensavo che fare un sex tape potesse essere così scandaloso. E' stato il mio ragazzo per anni e conosco un sacco di persone che l'hanno fatto e che continuano a farlo".



Anche adesso che si è sposata ed è diventata mamma, sembra che le piaccia ancora riprendersi mentre fa sesso: "Non voglio commettere lo stesso errore due volte. E' una cosa molto privata e voglio che nessuno, eccetto io e Kaney, possa vederlo. Ho sposato un uomo fantastico e insieme ci divertiamo. Non c'è niente di male ad essere avventurosi e sperimentare, ma quello che facciamo in privato deve restare privato".