11:03 - Kim Kardashian non solo ha vinto il premio come "Donna dell'anno" a Londra durante un gala organizzato da GQ ma sempre per la rivista ha posato nuda mostrando le sue curve bollenti. La star del reality show "Al passo con i Kardashian" posa per un servizio fotografico bollente indossando solo un paio di scarpe col tacco. Oltre che "Donna dell'anno" dimostra di essere anche la regina sexy della tv americana.