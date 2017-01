Kim Kardashian, seno esplosivo dopo l'addio all'amica Beyoncé

09:39 - Curve esplosive per Kim Kardashian, che torna a concentrarsi su di sé e sulle sue forme mozzafiato, dopo aver messo una pietra sopra una possibile amicizia con Beyoncé. La stellina del reality da anni cerca di entrare nelle grazie della regina del pop, vedendosi sbattere oggi volta la porta in faccia. Dopo i pianti e varie crisi depressive, Kim ne ha avuto abbastanza e ha deciso di troncare ogni tipo rapporto con lei.

"Kim ha passato anni a cercare di starle più vicino, ma ogni delusione la rendeva più depressa - ha spifferato una fonte al magazine Heat - E' sempre stato così, ma adesso ha detto basta".



La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato quando Jay-Z e consorte hanno disertato le sue mega-nozze con Kanye West. Nonostante il due di picche, Kim ha comunque organizzato una cena per fare pace. "Kanye e Jay si sono scambiati solo qualche parola- ha continuato la fonte - Lui ha cercato di scusarsi, spiegandogli che era stata Beyoncé a prendere la decisione di non andare al matrimonio"



Ora la Kardashian si è stufata di fare da tappezzeria alla corte di Queen B e ha optato per la ritirata: "Kim spera che (Kanye West ndr.) possa mettere le cose a posto con Jay. Ma qualunque cosa accada se ne lava le mani di Beyoncé, è stanca di pendere dalle sue labbra".