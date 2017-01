14 giugno 2014 Kim Kardashian, posa felice "petto in fuori" davanti a 80mila fan in delirio Luna di miele per Kim e Kanye West: sotto il sole in Messico e poi al festival di Bonnaroo, dove regala uno scatto... speciale Tweet google 0 Invia ad un amico

12:32 - Kim Kardashian la sua luna di miele se la sta godendo davvero, tanto più che per lei è la seconda volta. Prima in Messico in panciolle a prendere il sole mostrando su Instagram un bel pancino piatto e poi con una parentesi musicale, accompagnando il marito Kanye West al festival di Bonnaroo. E qui quale migliore occasione per fare uno scatto petto in fuori davanti a 80mila fan in delirio?