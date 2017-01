Katia Follesa e "Uno di troppo"

19:45 - Dal 17 marzo, dal lunedì al venerdì alle 22, arriva su Super! una nuovissima sitcom in ventiquattro puntate interpretata da Katia Follesa e Angelo Pisani, divertente coppia sul lavoro ma soprattutto coppia nella vita, dal titolo “Uno di Troppo”. Cosa succede a una coppia quando arriva un figlio? Le abitudini cambiano, i ritmi vengono stravolti e la vita viene completamente rivoluzionata dalle esigenze del piccolino… fino al punto di diventare Uno di Troppo!

Katia Follesa e Angelo Pisani sono compagni nella sitcom compagni come nella vita vera. Attori di cinema e televisione, molto innamorati, incasinati, divertenti, teneri e soprattutto inesperti. “Uno di Troppo” inizia nel momento in cui escono dall’ospedale e raggiungono la loro casa: da li partiranno una serie di avventure che coinvolgeranno oltre alla coppia, la famiglia e gli amici di Katia e Angelo. Nel cast di “Uno di Troppo” la parte della mamma di Angelo sarà intepretata da Nunzia Schiano, conosciuta dal grande pubblico per aver interpretato la parte della “italianissima” mamma di Alessandro Siani in Benvenuti al Sud; nel ruolo invece dell’affascinante pediatra che si prenderà cura del bambino della coppia e che farà girare la testa a Katia e a tutte le donne della sitcom ci sarà Luca Seta, volto della serie “Un Posto al Sole”. Piccolo cameo anche per Andrea Pelizzari che in una puntata sarà ospite nei panni di Mister Brown. Ad arricchire il cast ci saranno anche: Alessandra Frabetti nella parte della “chicchissima” e “milanesissima” Nonna Sveva, mamma di Katia, Lavinia Longhi in quello della bellissima e “non molto pratica” tata Chanel che susciterà le attenzioni di Angelo e la gelosia di Katia, Alessandro Bruni Ocana in quelli dell’amico “altenativo” di Angelo e Roberta Mengozzi in quello dell’amica di Katia, sempre svampita e single non per scelta.