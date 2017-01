2 settembre 2014 Kathy Griffin, per lei l'Ice Bucket Challenge si fa con un nudo integrale L'attrice comica ha mostrato la sua prova in versione "nature" durante un'ospitata al "Jimmy Kimmel Show" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:51 - L'Ice Bucket Challenge? Ogni celebrità che si è cimentata con la doccia gelata per la ricerca per la Sla l'ha fatto a suo modo. E l'attrice comica Kathy Griffin non poteva scegliere una modalità che passasse inosservata. Così all'interno del "Jimmy Kimmel Show" è stato mostrato il video della sua prova, affrontata... completamente nuda. Certo le parti strategiche sono state censurate ma conoscendola non c'è stato nessun trucco.

D'altro canto la Griffin è la stessa che si è prestata a farsi fare un pap-test in tv e ha creato non pochi imbarazzi durante una diretta televisiva per il suo cercare di simulare un rapporto orale sul conduttore. Figuratevi cosa può essere per lei una doccia nuda.



Il suo talk show è stato cancellato quest'anno ma lei si può consolare comunque con le numerose ospitate e il Grammy vinto l'anno scorso con il suo album "Calm Down Gurrl" come miglior disco comico dell'anno.