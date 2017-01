Jennifer Lopez scoppia in lacrime in tv

10:57 - Ci risiamo. Jennifer Lopez aveva già pianto ad "American Idol" nel 2011 per l'eliminazione di un concorrente al quale teneva molto, adesso la popstar e giudice del famoso talent americano si lascia andare di nuovo alle lacrime. Sempre per quella che considera una "ingiustizia". Non l'avrà fatto per far parlare dello show?

D'altronde, dopo le edizioni del 2011 e 2012, la popstar 44enne è stata chiamata a rivestire i panni del giudice per risollevare gli ascolti, che dopo il suo addio avevano subito un crollo. Per questo Jennifer ha chiesto un aumento cospicuo del suo cachet intascando ben 17.5 milioni di dollari. Con un compenso così, una lacrimuccia può scappare.