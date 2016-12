Jennifer Lopez, una panterona sexy e fetish

10:44 - Jennifer Lopez riesce a rendere sofisticato e bon-ton anche il look più fetish e aggressivo. Ospite del programma tv di Jay Leno, la cantante si è infatti presentata fasciata in un tubino di pelle con il corpetto di pizzo trasparente. Curve esplosive per J.Lo, che alla soglia dei 45 anni vanta ancora un fisico da far diventare verdi d'invidia le colleghe più giovani.

Con un fisico del genere la Lopez ha stuoli di uomini ai suoi piedi. Recentemente, però, è stata accusata di aver obbligato un uomo a spogliarsi per lei, ricevendo anche una richiesta di risarcimento pari a 10mila dollari.



La paradossale storia è stata denunciata dall'aspirante cantante Rodrigo Ruiz che, dopo uno scambio di lettere con quella che credeva fosse J.Lo, le ha inviato le sue foto senza veli sperando in un'occasione nel mondo della musica. A scrivere le missive non era ovviamente la popstar latina, ma una 53enne di Los Angeles.