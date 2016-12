12 febbraio 2014 Jennifer Lopez, il carnevale di Rio per lei arriva in anticipo e... in Florida La cantante scatenata sul set del video per l'inno dei Mondiali di calcio che interpreta insieme a Pitbull Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

15:51 - Il carnevale di Rio per Jennifer Lopez è arrivato con qualche giorno di anticipo. La cantante ha girato infatti in questi giorni il video per "We Are One", la canzone che è stata scelta come inno dei prossimi mondiali di calcio in Brasile, e che interpreta insieme a Pitbull. E dalle foto circolate si vede J.Lo, con dei mini short e calze a rete, scatenata tra i carri allegorici carnevaleschi. Il video però è stato girato in Florida.

La location è stata comunque scelta bene, visto che Fort Lauderdale ogni anno è teatro a marzo dello Spring Break, la festa di primavera. Niente carri allegorici ma una fiumana di gente sulle spiagge e per le strade, con molti pochi vestiti addosso e molto alcol in corpo. Insomma, una città abituata alle festa e per Jennifer se ne è organizzata una apposta, con un set che ha ricreato il carnevale brasiliano per eccellenza.



La Lopez, da quel che si vede, si è scatenata in danze fino allo sfinimento e... al mal di piedi. Infatti in una delle foto la si può ammirare mentre si è tolta i tacchi alti su cui ha ballato, per dare un po' di tregua ai piedi doloranti. In fondo anche J.Lo non è più la ragazzina di una volta...