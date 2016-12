Pitbull e Jennifer Lopez, duetto esplosivo per l'inno dei Mondiali di calcio

15:15 - Saranno le voci di Jennifer Lopez e Pitbull ad animare la prossima Coppa del Mondo. "We Are One (Ole Ola)", brano nato in collaborazione con la cantante carioca Claudia Leitte, è stato infatti scelto come inno ufficiale dei prossimi Mondiali di calcio che si disputeranno in Brasile. La canzone verrà presentata dagli artisti il prossimo 12 giugno, giorno in cui si svolgerà all'Arena de Sao Paulo la cerimonia di apertura.

"Sono onorato di fare squadra con Jennifer Lopez e Claudia Leitte in occasione della Coppa del Mondo FIFA - ha dichiarato Pitbull - Credo davvero che questo sia un evento straordinario e il potere della musica aiuterà ad avvicinarci ancor di più, perché siamo persone migliori quando restiamo uniti".



"Sono cresciuta in una famiglia che ha sempre amato il calcio, perciò sono esaltata all'idea di esibirmi alla cerimonia d'apertura della Coppa del Mondo con Pitbull e Claudia Leitte - ha confermato Jennifer Lopez -Questa è una bellissima celebrazione dell'unità globale, dello spirito di competizione e dello sport".



"Sono davvero felice ed eccitata all'idea di rappresentare il mio paese alla Coppa del Mondo, insieme a questi due artisti incredibili che ammiro e rispetto. Adoro raccontare alla gente la mia cultura e il mio paese attraverso la musica! - ha detto la cantante brasiliana Claudia Leitte - La Coppa del Mondo è uno degli eventi sportivi più importanti a livello planetario e io non vedo l'ora di ballare la samba con Pitbull e Jennifer Lopez in Brasile – we are one!"



Il segretario generale di FIFA Jérôme Valcke ha fatto sapere che "FIFA e Sony Music sono estremamente entusiaste all'idea di condividere il talento di Claudia Leitte con il mondo, insieme a quello di grandi artisti internazionali del calibro di Pitbull e Jennifer Lopez. Nelle mie numerose visite in questo paese ho visto e sentito molte cose relative alla tradizione musicale locale ed è un grande piacere vedere un'artista brasiliana coinvolta in tutto questo. Sono certo che, come me, milioni di fan del calcio e della musica sparsi in tutto il mondo non vedono l'ora di ascoltare la canzone".