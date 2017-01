I Simpson prendono vita: ecco i personaggi nel mondo reale

12:18 - I personaggi dei Simpson hanno preso vita e si aggirano tra di noi. Il sito francese Buzzly ha infatti messo a confronto i protagonisti della serie animata con persone reali, scoprendo insoliti gemellaggi. L'autista dello scuolabus Otto sembra infatti il fratello cartoon del chitarrista dei Guns N' Roses Slash; mentre sulla metro può capitare di imbattersi nell'uomo-fumetto, intento a leggere le storie dei suoi eroi preferiti.

Le somiglianze riguardano anche altri personaggi della serie come il bifolco Cletus, pericolosamente simile alla foto segnaletica di un fermato, e le gemelle Patty e Selma che anche nel mondo reale si concedono una pausa sigaretta insieme. Tra i sosia "simpsoneschi" spicca anche un altro volto celebre, quello dell'allenatore dell'Arsenal Arsene Wenger che per corporatura e look potrebbe tranquillamente sostituire il preside Skinner nella scuola elementare di Springfield.



Anche il pagliaccio alcolizzato Crusty ha il suo omologo nel mondo reale, con tanto di stempiatura e sigaretta in bocca. Telespalla Bob sembra invece separato alla nascita da un ragazzo che, per omaggiare il vendicativo personaggio giallo, si acconcia i capelli come lui e si mette in posa con il coltello.