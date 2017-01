Simpson: addio ad un personaggio e sigla "alla francese" di Sylvain Chomet

14:36 - L'addio di un volto storico dei "Simpson" ha sconvolto la tranquillità della cittadina di Springfield. La maestra di Bart, Edna Caprapall, è infatti uscita di scena in seguito alla scomparsa della doppiatrice Marcia Wallace. Cambiamenti anche nella sigla di apertura, che per una volta è stata affidata dall'autore francese Sylvain Chomet, creatore di film d'animazione raffinati come "Appuntamento a Belleville" e "L'illusionista".

Nell'episodio andato in onda negli Stati Uniti domenica 9 marzo tutti i personaggi, in particolare il neo-marito Ned Flanders, si sono stretti intorno a Edna per darle l'ultimo saluto. La puntata-tributo ha consentito allo staff dei Simpson di omaggiare la sua doppiatrice Marcia Wallace, scomparsa lo scorso ottobre per complicazioni legate alla polmonite.



La sigla di apertura, la famosa gag del divano, si è invece trasformata sotto la matita di Sylvain Chomet. Homer e famiglia hanno perso i loro connotati abituali per adattarsi alla linea più elaborata del collega francese, prendendo in prestito anche la dieta parigina fatta di lumache crude e paté di fegato d'oca.