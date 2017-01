Giovanni Floris dice addio alla Rai Sarà uno dei nuovi volti di La7

10:57 - Dopo dodici anni di conduzione di Ballarò e un'esperienza quasi ventennale in Rai, Giovanni Floris lascia l'azienda. Lo comunica Viale Mazzini. La Rai, nel ringraziarlo per il lavoro svolto, gli porge i migliori auguri per il suo futuro professionale. In autunno il giornalista approderà a La7. Per lui un contratto da quattro milioni in tre anni.

Per tenerlo con sé l'emittente pubblica gli aveva offerto 600mila euro annui. Voci dell'addio erano circolate dopo il battibecco avuto durante una puntata di Ballarò con il premier Matteo Renzi. Il tema della discussione era stato la spending review in Viale Mazzini.



"Rimettersi in gioco è salutare e giusto": è il commento di Floris dopo la conclusione del suo rapporto con la Rai. Il conduttore, però, tiene a precisare: "Ringrazio la Rai e Ballarò cui devo tutto, perché in questi lunghi anni mi hanno formato e dato fiducia". "Sono un uomo fortunato", aggiunge.