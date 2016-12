14 maggio 2014 Rai, Renzi insiste dopo lo scontro con Floris "Il futuro arriverà anche a viale Mazzini" Il battibecco con il conduttore di Ballarò non ferma il premier: "Niente paura", scrive su Twitter confermando i tagli per viale Mazzini Tweet google 0 Invia ad un amico

12:20 - "Niente paura. Il futuro arriverà anche alla Rai. Senza ordini dei partiti". Nessun passo indietro di Matteo Renzi dopo il battibecco andato in scena a Ballarò con il conduttore, Giovanni Floris. Su Twitter il premier lascia infatti intendere che i tagli previsti dalla spending review per viale Mazzini non sono negoziabili. Il botta e risposta era sorto proprio su questo punto: "Non teme di avvantaggiare la concorrenza?", aveva chiesto Floris.

"La Rai non è dei conduttori" - All'indomani dell'acceso botta e risposta, Renzi è tornato a parlare di Rai, criticando non solo Floris ma anche l'Unione sindacale giornalisti Rai: "La Rai non è né dei conduttori televisivi né dei sindacalisti dell'Usigrai. Appartiene ai cittadini che la pagano attraverso il canone e la fiscalità generale - ha detto il premier a Napoli -. Se chiediamo sacrifici ai cittadini, alle banche, è giusto che li faccia anche la Rai".



Già durante la diretta di martedì sera il premier aveva difeso il taglio di 150 milioni deciso da Palazzo Chigi. A Floris che paventava un rischio di indebolimento della tv pubblica, Renzi aveva ribattuto: "Anche la Rai deve partecipare ai sacrifici, tocca anche a voi. Per vent'anni c'è stato un duopolio fuori luogo, senza apertura, ora invece ci sono altre tv. Se fossi un dirigente Rai mi preoccuperei di portare l'azienda nel terzo millennio".



Nessuna ingerenza nella gestione dell'azienda: "Io non ho mai incontrato né il presidente della Rai, né l'amministratore delegato. Voglio che sia di tutti e non dei partiti, perciò non metterò mai bocca su palinsesti, conduttori e direttori. Ma anche la Rai deve fare la sua parte in questa operazione di redistribuzione", aveva aggiunto il premier.



Nel mirino Rai Ways e sedi regionali - Il piano del governo per ridurre i costi in Rai prevede almeno due interventi: "La Rai può vendere Rai Way (la società proprietaria della rete di trasmissione e diffusione del segnale, ndr) ed eliminare sprechi clamorosi nelle venti sedi regionali", ha detto il premier.



A Belpietro: "Con Floris scontro violento" - "E' stata una discussione un pochino accesa, uno scontro violento sulla Rai ma bene, io mi sono divertito". Matteo Renzi, al termine della registrazione del programma, si è così rivolto al direttore di Libero, Maurizio Belpietro, incontrato per caso a via Teulada.