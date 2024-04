Caso Scurati, maggioranza boccia audizione Corsini e Bortone in Vigilanza

Graziano (Pd): "Quale verità stanno nascondendo?"

"La maggioranza non vuole che la commissione di vigilanza Rai possa audire Bortone e Corsini sul caso Scurati. Di cosa hanno paura? Che verità cercano di nascondere? E come mai questo cambio di fronte dopo che lo stesso capogruppo Foti aveva detto di portare il caso in vigilanza? Non saranno le tante indiscrezioni stampa sui contatti diretti tra palazzo Chigi e i vertici Rai per 'aggiustare il caso Scurati' a preoccupare Meloni?", aveva commentato nelle scorse ore il deputato capogruppo democratico in vigilanza, Stefano Graziano.