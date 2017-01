Ex coniglietta di Playboy svela: "Passione lesbo in bagno con Mel B"

17:13 - Incontro lesbo a luci rosse per l'ex Spice Girls e giudice di X Factor Uk Mel B. La cantante avrebbe infatti trascinato in un bagno per disabili l'ex coniglietta di Playboy Luann Lee, "sequestrandola" per un'ora di baci hot ed effusioni. Alla porta il maritino Stephan Belafonte, che ha aspettato pazientemente che finissero. "Lo fa come un uomo, sa cosa vuole", ha confessato la Lee al tabloid inglese The Sun.

"Sono andata nella toilette degli handicappati perché era più larga e volevo appoggiare la borsetta. Lei si è chiusa dentro con me e mi ha detto Ti dispiace? - ha svelato Luann al Sun - A quel punto mi ha spinto contro il muro e ha iniziato a baciarmi".



Non solo baci teneri e carezze innocenti tra Mel B e l'ex coniglietta di Palyboy, che sono andate fino in fondo. "In quel senso lo fa come un uomo, sa cosa vuole ed molto decisa. Ora capisco perchè la chiamano Scary Spice - ha continuato - E' una brava baciatrice: le sue labbra sono soffici e piene, inoltre ha un tocco delicato. Ci siamo baciate per cinque minuti, poi si è spostata su altri parti del corpo".



Ad interromperle, dopo più di un'ora, un addetto alla sicurezza che ha bussato alla porta, chiedendo loro di lasciare libero il bagno.