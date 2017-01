"X Factor UK", Mel B strappa un contratto da un milione di sterline

09:00 - E' Mel B il nuovo giudice dell'edizione inglese di "X Factor". L'ex Spice Girl (attualmente nella giuria di "America's Got Talent") ha infatti firmato un contratto da un milione di sterline per la prossima stagione del talent show. Una cifra considerevole, anche se la collega Cheryl Cole è riuscita a superarla, strappando alla produzione ben un milione e mezzo di sterline per la sua riconferma.

"Sono felice di entrare nel cast di 'X Factor' - ha dichiarato Mel alla tv britannica ITV - Ho sempre pensato che l'onestà sia la qualità migliore per un giudice ed è per questo che farò del mio meglio. Che si tratti di valorizzare il talento di un cantante, riportare qualcuno con i piedi per terra o litigare con Simon (Cowell ndr.)".



Pienamente soddisfatto della scelta anche Simon Cowell che, dopo un periodo di prova, le ha dato il benvenuto nel cast: "Sono emozionato che Mel B abbia accettato il ruolo di giudice a X Factor. E' esuberante, non ha paura di esprimere le sue opinioni e credo sarà una grande coach".