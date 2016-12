Mel B, occhio agli slip!

10:06

- Ai siparietti piccantici ha ormai abituati. Eppure la cantante non smette di stupire. A New York si è presentata in formissima, con un tubino celeste che metteva in evidenza soprattutto il suo proverbiale lato B. Ma l'ex Spice Girl è stata protagonista di un piccolo incidente di percorso: lasi è infilata dove non doveva, così la star se l'è fatta subito sistemare dall'assistente. Naturalmente davanti a i flash.