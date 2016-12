Mel B bacio saffico per "Once Time in My Life"

foto Da video Correlati Mel B si bacia per "For Once in My Life" 11:39 - Dopo una lunga assenza, Mel B torna con il singolo "Once Time in My Life". Svolta trasgressiva per l'ex Spice Girls che nel video del brano prima si spoglia e poi è protagonista di un siparietto lesbo-chic con sé stessa. "Sono entusiasta dell'uscita del singolo - ha confessato al blog di Perez Hilton - Sono passati otto anni dall'ultima canzone, ma ora sono pronta per realizzare qualcosa di divertente e ne sono orgogliosa". - Dopo una lunga assenza, Mel B torna con il singolo "". Svolta trasgressiva per l'ex Spice Girls che nel video del brano primae poi è protagonista di un. "Sono entusiasta dell'uscita del singolo - ha confessato al blog di Perez Hilton - Sono passati otto anni dall'ultima canzone, ma ora sono pronta per realizzare qualcosa di divertente e ne sono orgogliosa".

Insomma Mel B ha voluto fare le cose in grande per il suo ritorno da solista nella musica ma sempre con un pensiero rivolto alle Spice Girls. Non è un mistero, infatti, che proprio lei sia una delle menti di un possibile ritorno sulle scene del gruppo dopo la reunion dello scorso anno. Per ora non ci sono conferme ufficiali ma il desiderio di Baby Spice Emma Bunton, Ginger Spice Geri Halliwell e Sporty Spice Melanie Chisholm è vivo più che mai. Assente, come sempre, Victoria.