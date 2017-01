Emmy Rossum: "Agli uomini interessano solo il sesso e... il formaggio"

10:05 - Emmy Rossum, che nella serie tv "Shameless" interpreta la disinibita Fiona, ha finalmente capito il segreto per conquistare gli uomini: sesso e formaggio alla griglia. L'attrice ha posato con un look fetish per "Cosmopolitan", ammettendo di aver avuto rapporti complessi con l'altro sesso per via del personaggio che interpreta: "E' come se al primo appuntamento il ragazzo pensasse che io sia una tipa facile come lei"

"E' sconcertante. Non che non abbia fatto sesso alla prima uscita, ma di solito si è rivelata una storia destinata a durare poco. Adesso sono legata a uno sceneggiatore (Sam Esmail ndr.) perché penso che gli scrittori siano sexy...!".



A complicare il suo rapporto con gli uomini è arrivata la tecnologia, che facilita flirt e scappatelle: "Una volta ho beccato il mio ragazzo a mandare messaggi erotici a una tipa e sono impazzita! Messaggiare è pericoloso! Non lascio il mio numero ai ragazzi perchè...mi conosco. Si comincia mandando le emoticon e poi si finisce a chattare di sesso. Io sono una alla quale in generale piace flirtare!".



Nonostante lo spirito libertino, l'attrice si è sposata da adolescente ed è pronta a fare il bis: "Quando mi sposai la prima volta ero così giovane che non sapevo cosa significasse. Ora ci spero, i miei genitori non si sono mai sposati e a scuola mi chiamavano 'bastarda'. L'idea del matrimonio nella mia testa è anche associata alla sicurezza".