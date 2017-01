Emmy Rossum, dominatrice fetish e sexy

11:37 - In "Shameless" è una ragazza in crisi che cerca di sbarcare il lunario e tenere a bada la sua numerosa famiglia, ma fuori dal set Emmy Rossum sa come tirare fuori il suo lato più hot e sensuale. Per la copertina del magazine "Complex" - fotografata da Tony Kelly - l'attrice si è infatti trasformata in una dominatrice fetish, con tanto di sandali alla schiava e lingerie di pelle, che si aggira con movenze feline all'interno di una fabbrica.

In "Shameless" Emmy, per esigenze di copione, non ha avuto problemi a farsi vedere come mamma l'ha fatta. A differenza del personaggio che interpreta, la disinibita Fiona, l'attrice confessa di essere molto riservata quando si tratta di uomini.



"Non sono come lei nella vita reale. Non ho mai avuto storie di una notte. L'unica volta che è successo si è poi evoluta in una relazione durata due anni. Forse c'è qualcosa di sbagliato in me o negli uomini che incontro"