Elisabeth Moss, l'ambiziosa segretaria di "Mad Men" alza la temperatura

09:00 - "Mad Men" è ormai arrivato alla settimana stagione e Elisabeth Moss, l'interprete dell'ambiziosa segretaria Peggy, ha festeggiato il traguardo spogliandosi per l'autorevole New York Magazine. Con il seno al vento coperto solo dalla salopette, la Moss fa un bilancio della sua avventura nello show dell'AMC: "Nella sigla iniziale il mio nome compare subito dopo quello di Jon Hamm, l'attore che interpreta Draper, ma all'inizio non era così".

Entrata come semplice segretaria, infatti, la sua Peggy ne ha fatta di strada nel mondo di Mad Men. Stagione dopo stagione il personaggio ha scalato i gradini dell'azienda pubblicitaria fino ad imporsi come protagonista femminile della serie, diventando il braccio destro di Don Draper. "Nella sigla della puntata pilota il mio nome era il quarto. Ma poi Matt (Weiner, creatore della serie ndr.) mi ha messo seconda - ha svelato l'attrice - Credo che sapesse già allora cosa sarebbe successo".