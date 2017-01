Cristina D'Avena, la fatina dei bimbi festeggia cinquant'anni

09:05 - Cristina D'Avena compie 50 anni. Grande festa per la fatina dei bambini e la regina delle sigle dei cartoni animati Anni 80 e 90. Nata a Bologna il 6 luglio 1964, partecipa allo Zecchino d'Oro nel 1968 con "Il valzer del moscerino", poi entra nel Piccolo Coro dell'Antoniano dove rimane fino al 1976. Firma per la Five Records e da quel momento il suo successo è inarrestabile. Nel 2013 ha tagliato il traguardo dei 30 anni di carriera.

Una data importante per l'artista che nel 2013 ha festeggiato trent'anni di canzoni per i più piccoli, di sigle di cartoni animati che hanno accompagnato l'infanzia di quattro generazioni restando poi nella memoria come indelebili. Dal 1982, anno della prima sigla "Bambino Pinocchio", Cristina D'Avena ha inciso più di 700 brani vendendo sei milioni di dischi.