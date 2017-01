Carlo Verdone: "A Zelig ho ingaggiato Paola Cortellesi per il mio film"

16:01 - Giovedì 16 gennaio in seconda serata, nuovo appuntamento su Canale 5 con "Supercinema". Carlo Verdone, nelle sale dal 13 febbraio col film "Sotto una buona stella", rivela il modo in cui ingaggiò la protagonista femminile Paola Cortellesi. "Ci siamo incontrati a Zelig. - dice - Durante un break pubblicitario lei mi disse: ma allora, lo famo ‘sto film insieme? E io risposi, guarda che mi metto a scrivere. E lei, e daje, scrivi. Beh, eccoci qua".

In esclusiva a Supercinema Verdone commenta il premio alla Grande bellezza:” “Essere il secondo nome in un film che sta per entrare nella cinquina degli Oscar è un sogno che si avvera!”.



E ancora, tutti i musicarelli di Mina, girati tra il 1959 e il 1964: da “Il Cielo in una stanza” a “Renato”.