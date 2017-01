Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti, genitori al bacio

10:02 - Bellissimi, in forma e soprattutto più innamorati che mai. Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti, coppia d'oro di "Grande Fratello", si sono incontrati nella Casa più spiata d'Italia nel 2004 e da allora non si sono più lasciati. I due sono fuggiti dal caldo di Roma con i figli per un po' di sole e mare a Fregene. Non sono mancati baci teneri e coccole su lettino. Insomma marito e moglie esemplari e genitori affettuosi.